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منسقية لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية: لعدم عرقلة العام الدراسي

Posted by on February 22, 2017 0 Comment

عقدت منسقية لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت اجتماعا برئاسة الرئيس كامل ريشاني وبحضور امين السر طانيوس القسيس والأعضاء. وتم خلال الإجتماع حسب بيان “التداول في انعكاسات سلسلة الرتب والرواتب على الأهالي”.

ووجهت المنسقية الى الأساتذة رسالة مفتوحة جاء فيها: “اساتذتنا الأعزاء، اذا اضربتم اليوم، نريدها منكم وقفة ضمير، لأن المدرسة الخاصة هي إدارة ومعلم وأهل، فإن اعتل احد أصيب الجميع بالداء، نحن مع حقوقكم العادلة والمشروعة ونقدر ظروفكم، ومع إدارة مدرسة عادلة تنصفكم بما لا تحمل الأهل اعباء إضافية، ونحن أهل نقدر ونثمن عطاءاتكم، إنما لمداخيلنا حدود، فلتفصل السلسلة بين العام والخاص، وليفصل المسارين، وليكن اليوم آخر يوم إضراب وعدم عرقلة العام الدراسي”.

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