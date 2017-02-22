أعلنت نقابات الشاحنات والنقل البري في لبنان، في مؤتمر صحافي عقدته ظهر اليوم في مقر نقابة اصحاب الشاحنات في انطلياس، رفضها فرض الرسوم والضرائب الواردة في الموازنة العامة.

شارك في المؤتمر رئيس النقابة شفيق القسيس، رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين عبد الامير نجده، ممثل رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات فادي الاشقر ورئيس نقابة اصحاب الاوتوبيسات فيليب صقر.

قسيس



استهل قسيس المؤتمر بكلمة تحدث فيها عما قامت به نقابات قطاع النقل البري في لبنان من اعتصامات واقفال لمراكز المعاينة الميكانيكية. ثم تلا بيانا، اشار فيه الى “ان وسائل الاعلام تناولت في الاونة الاخيرة ابرز الاجراءات الجديدة المقترحة في مشروع موازنة العام 2017 التي تضمنت سلسلة من الاجراءات الضريبية المقترح اعتمادها، ومنها: فرض رسم استهلاك على استيراد المازوت بمعدل 4% ورسوم سير اضافية”.

اضاف: “بناء عليه، فان نقابات الشاحنات والنقل البري في لبنان، اذ تستنكر وترفض رفضا قاطعا غالبية المقترحات والاجراءات الضريبية الجديدة المقترحة ولا سيما فرض رسم 4% على استيراد المازوت الذي يعتبر عنصرا اساسيا وحيويا في قطاع النقل الذي يكفيه ما يعانيه من مشاكل ومزاحمة وركود، والى ما هنالك من الامور وهو في الاساس قطاع شبه مشلول، ليأتي هذا الرسم الذي سيكون رصاصة الرحمة لهذا القطاع”.

وتابع: “ان النقابات اذ تستغرب فرض هكذا رسم على مادة المازوت التي تعتبر اساسية ليس فقط أقراء المزيد من المصدر