قالت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية ،الجمعة 7 إبريل، إنه تقرر حظر تحليق الطائرات بدون طيار فوق 133 منشأة عسكرية أمريكية لمخاوف أمنية بشأن استخدام طائرات بدون طيار غير مصرح لها بالتحليق. وصدر الإجراء في ظل قلق مسؤولين أمريكيين والقطاع الخاص في الولايات المتحدة من احتمال استخدام طائرات بدون طيار تشكل خطرا أو معادية في مواقع […] أقراء المزيد من المصدر