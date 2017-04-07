اكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، في كلمة القاها في جلسة مساءلة الحكومة، “ان الحكومة قد تحصل على ثقة المجلس النيابي ولكنها لن تحصل على ثقتنا وثقة الشعب اللبناني”. وتوقف عند ملفي خطة الكهرباء وقانون الانتخابات سائلا في الملف الاول “كيف يطلب تلزيم أغلى مشروع بتاريخ لبنان لشركة محددة بالاسم بالتراضي ودون أي مناقصة؟ […] أقراء المزيد من المصدر