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السويد تنشر صوراً لمطلوب بعد حادثة دهس استوكهولم

Posted by on April 7, 2017 0 Comment

نشرت الشرطة السويدية، الجمعة، صوراً من كاميرا مراقبة لرجل تلاحقه في اعتداء بواسطة شاحنة في ستوكهولم لم يتم اعتقال سائقها، وفق ما أعلنت في مؤتمر صحافي. وفي الصور يظهر الرجل، وهو يرتدي سروالاً أسود وحزاماً، وتي شيرت أبيض اللون، وسترة رمادية، ويرتدي قبعة من نفس السترة الرمادية. وقال أحد مسؤولي التحقيق، دان الياسون، “ليس لدينا […] أقراء المزيد من المصدر

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