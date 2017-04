Posted by admin on April 7, 2017

شاركت طوجي الحضور تجربتها كمشاركة في الموسم الرابع من برنامج The Voice: la plus belle voix، كما تحدّثت عن دورها في إعادة تقديم المسرحية الموسيقية “نوتردام دي باريس” حيث تلعب دور البطولة الرئيسي بشخصية “إزميرالدا”. وقد استمتع الحضور من عملاء فيرجن ميغاستور الأوفياء بالحديث مع طوجي وتفاعلوا معها، ثم شاركوها العشاء بعد انتهاء الجلسة الممتعة.

