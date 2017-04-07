



بيروت لبنان، آذار 2017 : نظّمت فيرجن ميغاستور، الشركة الرائدة عالمياً في مجال بيع مستلزمات الترفيه الإلكترونية، حفل عشاء خاص لحاملي بطاقات الولاء، احتفالًا بإطلاق ألبوم هبة طوجي الجديد الذي يتضمن 30 أغنية. أقيم الاحتفال في مبنى فيرجن ميغاستور مبنى الأوبرا – ساحة الشهداء، يوم الجمعة 31 آذار.

شاركت طوجي الحضور تجربتها كمشاركة في الموسم الرابع من برنامج The Voice: la plus belle voix، كما تحدّثت عن دورها في إعادة تقديم المسرحية الموسيقية “نوتردام دي باريس” حيث تلعب دور البطولة الرئيسي بشخصية “إزميرالدا”. وقد استمتع الحضور من عملاء فيرجن ميغاستور الأوفياء بالحديث مع طوجي وتفاعلوا معها، ثم شاركوها العشاء بعد انتهاء الجلسة الممتعة.

تمنح فيرجن ميغاستور حاملي بطاقات الولاء الفرصة للقاء فنانينهم المفضلين، وقضاء الوقت الممتع معهم. ويعدّ هذا الحدث الخاص، واحدا من الامتيازات والتجارب العديدة الأخرى التي تقدّمها ،وبشكل حصري، فيرجن ميغاستور لعملائها الأوفياء.