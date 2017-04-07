ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن نظام الحماية الصاروخي الروسية فشل في منع الهجوم على مطار “الشعيرات” العسكري السوري. وأبرزت الصحيفة، اليوم الجمعة، عدم محاولة الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” اعتراض ضربة نظيره الأمريكي “دونالد ترامب” الصاروخية على قاعدة “الشعيرات” رغم تغطية سوريا بنظام S-400. وأوضحت الصحيفة، أن نظام الدفاع الروسي S-400 يمكن أن يعترض الأهداف […] أقراء المزيد من المصدر