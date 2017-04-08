قالت الشرطة النرويجية في حسابها الرسمي على تويتر إنها عثرت على “عبوة تشبه قنبلة» في وسط أوسلو وأنها احتجزت مشتبها به. وقال مراسل لرويترز في موقع العثور على العبوة إن منطقة واسعة جرى إغلاقها أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتعاجل: محاولة […] أقراء المزيد من المصدر