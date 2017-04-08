ذكرت صحيفة سويدية، اليوم السبت، أن امرأة أوزبكية كانت تشترك في نفس العنوان البريدي مع الرجل البالغ من العمر 39 عاماً المشتبه به في هجوم مميت بشاحنة في العاصمة السويدية قالت إن المشتبه فيه هو “موظف عادي وليس متعصباً دينياً”. وقالت المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها لصحيفة “داجنز نايهتر” في نسختها الإلكترونية، إنه […] أقراء المزيد من المصدر