اعتبر رئيس حركة “التغيير” المحامي ايلي محفوض، “أن أحداث عين الحلوة لن تكون الأخيرة وكأن الفلتان الأمني هناك بات قاعدة والاستثناء هو ضبط الوضع، لذا بات ضروريا إخضاع المخيمات الفلسطينية للسلطة اللبنانية”. وقال: “لا ينتهي النضال عندما نتعب بل عندما تنتصر القضية اللبنانية، ولا يمكن الجمع بين العمل الكياني والوجودي والسيادي وبين البحث عن السلطة […] أقراء المزيد من المصدر