فى أول رد فعل لها على الضربة الأمريكية الصاروخية فى سوريا، أكدت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبن، أنها تؤيد الحوار مع حكومة الرئيس السورى بشار الأسد وموسكو، من أجل القضاء على تنظيم “داعش» الإرهابى. وردا على سؤال “مع أى فريق أنتِ؟»، قالت لوبان فى مقابلة مع محطة “بى. إف. إم. تى.فى» الفرنسية […] أقراء المزيد من المصدر