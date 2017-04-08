أفادت تقارير إيرانية، اليوم السبت، بأن 20 مستشاراً عسكرياً إيرانياً، بينهم قياديين من مليشيات فيلق الفاطميون الأفغاني، لقوا مصرعهم في الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات السوري يوم أمس الجمعة. ونقل موقع “أمد نيوز” الإيراني، عن مصادر وصفها بـ”المطلعة على تحركات الحرس الثوري في سوريا” قولها إن “20 مستشاراً عسكرياً من قوات الحرس الثوري بينهم القيادي […] أقراء المزيد من المصدر