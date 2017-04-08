‏المرصد السوري: 15 قتيلا على الأقل في ضربة جوية يعتقد أن التحالف بقيادة أميركا نفذها غربي الرقة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانوفاة المعارض البحريني محمد سهوان داخل السجن احمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد […] أقراء المزيد من المصدر