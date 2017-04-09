أسقط القاضي العسكري في محكمة معتقل غوانتانامو الأمريكي، تهمتين من لائحة التهم الموجهة ضد خمسة معتقلين، بينهم خالد شيخ محمد (كويتي من أصل باكستاني)، المتهم بتدبير هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. وبحسب مراسل الأناضول، فإن التهمتين اللتين أسقطهما القاضي الكولونيل جيمس بول، عن المعتقلين الخمسة القابعين في غوانتانامو، هما “مهاجمة ممتلكات مدنيين” […] أقراء المزيد من المصدر