في الوقت الذي أشارت الأنباء الأولى إلى وجود عبوة ناسفة استهدفت كنيسة ماري جرجس تم زرعها داخل المبنى، قال شهود عيان أنّ التفجير قام به انتحاري يتراوح عمره بين 30 و35 كان يرتدي معطفاً بني اللون وربطة عنق وحذاء أسود، تقدم من الخلف حتى الصف الأول في كنيسة مارجرجس بطنطا، وفور وصوله ضغط على الحزام […] أقراء المزيد من المصدر