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بشور دان تفجيرات مصر: تهدف لضرب أواصر الوحدة داخل المذاهب الاسلامية وبينها

Posted by on April 9, 2017 0 Comment

بشور دان تفجيرات مصر: تهدف لضرب أواصر الوحدة داخل المذاهب الاسلامية وبينها الأحد 09 نيسان 2017 الساعة 20:50 سياسة وطنية – دان المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور، التفجيرات التي حصلت في كنيستين في مصر. وقال في بيان: “مفارقة محبطة ومؤلمة ان يحتفي المغرب، بكل مكوناته، بمطرانين مسيحيين من رموز مقاومة المشروع الصهيواستعماري […] أقراء المزيد من المصدر

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