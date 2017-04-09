بشور دان تفجيرات مصر: تهدف لضرب أواصر الوحدة داخل المذاهب الاسلامية وبينها الأحد 09 نيسان 2017 الساعة 20:50 سياسة وطنية – دان المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور، التفجيرات التي حصلت في كنيستين في مصر. وقال في بيان: “مفارقة محبطة ومؤلمة ان يحتفي المغرب، بكل مكوناته، بمطرانين مسيحيين من رموز مقاومة المشروع الصهيواستعماري […] أقراء المزيد من المصدر