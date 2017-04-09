تبنى تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، اعتداءين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية وأوقعا أكثر من 36 قتيلا وأكثر من 70 مصابا في أحد أعنف الهجمات التي تستهدف الأقباط منذ سنين، وفق وكالة “أعماق» التابعة للتنظيم المتطرف. ونقلت الوكالة عن “مصدر أمني» أن “مفرزة أمنية تابعة للدولة الإسلامية نفذت هجومي الكنيستين في مدينتي طنطا والأسكندرية». […] أقراء المزيد من المصدر