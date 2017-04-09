سلطت شبكة “بلومبرج” الأمريكية، الضوء على التفجيرات التي استهدفت كنيستي مار جرجس في طنطا والمرقسية في الإسكندرية. وقالت الشبكة إن هذه الهجمات تركز على التحديات التي تواجه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محاولة لجذب مستثمرين دوليين لإنعاش الاقتصاد المضطرب. وأشارت الشبكة إلى أن السيسي خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض […] أقراء المزيد من المصدر