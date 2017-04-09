صرحت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية المصرية، اليوم، الأحد، إن عدداً من الضباط والأفراد اذين كلفتهم الوزارة بتأمين الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، سقط من بينهم شهيد وعدد من الجرحى، أثناء محاولتهم منع انتحارى من دخول الكنيسة. ولقد استشهد المقدم عماد الركايبى، المعين خدمة أمام كنيسة مارمرقس بمحطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، إثر محاولته هو وطاقم الحراسة التصدى […] أقراء المزيد من المصدر