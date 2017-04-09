آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » صورة الشرطى عماد الركايبى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية”

صورة الشرطى عماد الركايبى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية”

Posted by on April 9, 2017 0 Comment

صرحت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية المصرية، اليوم، الأحد، إن عدداً من الضباط والأفراد اذين كلفتهم الوزارة بتأمين الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، سقط من بينهم شهيد وعدد من الجرحى، أثناء محاولتهم منع انتحارى من دخول الكنيسة. ولقد استشهد المقدم عماد الركايبى، المعين خدمة أمام كنيسة مارمرقس بمحطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، إثر محاولته هو وطاقم الحراسة التصدى […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com