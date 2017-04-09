عاجل : ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير الكنيسة المرقسية ب الإسكندرية ل 17 قتيلا و48 مصابًا و من بين الضحايا 6 مسلمين. أخبار قد تهمكصور منزل المتهمة بتفجير الكنيسة البطرسية.. فيديوﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﺎﻝ “ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ” .. ﺑﻌﺪ 100 ﻋﺎﻡفيديو.. شرطي أمريكي يخاف من فأراحذر من ..ملصقات عبوات الطعامعندما يصبح دفن الموتى لدى المسيحيين شوفة […] أقراء المزيد من المصدر