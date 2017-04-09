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عاجل : ارتفاع حصيلة ضحايا  الكنيسة المرقسية ب الإسكندرية ل 17 قتيلا .

Posted by on April 9, 2017 0 Comment

عاجل : ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير الكنيسة المرقسية ب الإسكندرية ل 17 قتيلا و48 مصابًا و من بين الضحايا 6 مسلمين. أخبار قد تهمكصور منزل المتهمة بتفجير الكنيسة البطرسية.. فيديوﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﺎﻝ “ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ” .. ﺑﻌﺪ 100 ﻋﺎﻡفيديو.. شرطي أمريكي يخاف من فأراحذر من ..ملصقات عبوات الطعامعندما يصبح دفن الموتى لدى المسيحيين شوفة […] أقراء المزيد من المصدر

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