قال مسؤولون في مدينة دالاس إن متسللاً إلكترونياً أطلق جميع صفارات الإنذار في دالاس لمدة نحو 90 دقيقة في واحدة من أكبر عمليات التسلل المعروفة لنظام صفارات الإنذار. وأُطلقت صفارات الإنذار البالغ عددها 156 صفارة، والتي عادة ما تستخدم للتحذير من الأعاصير والظروف الجوية الخطيرة، الساعة 11:42 مساء بتوقيت وسط الولايات المتحدة. وقال مدير إدارة […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » «متسلل» يطلق 156 صفارة إنذار في أنحاء دالاس
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