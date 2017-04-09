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«متسلل» يطلق 156 صفارة إنذار في أنحاء دالاس

Posted by on April 9, 2017 0 Comment

قال مسؤولون في مدينة دالاس إن متسللاً إلكترونياً أطلق جميع صفارات الإنذار في دالاس لمدة نحو 90 دقيقة في واحدة من أكبر عمليات التسلل المعروفة لنظام صفارات الإنذار. وأُطلقت صفارات الإنذار البالغ عددها 156 صفارة، والتي عادة ما تستخدم للتحذير من الأعاصير والظروف الجوية الخطيرة، الساعة 11:42 مساء بتوقيت وسط الولايات المتحدة. وقال مدير إدارة […] أقراء المزيد من المصدر

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