آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » مصر.. إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى

مصر.. إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى

Posted by on April 9, 2017 0 Comment

أفادت مصادر أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، أصدر قرارا بإقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية ، وعدد من قيادات الأمن الوطنى ، بعد انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا كان انفجار استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم، بالتزامن مع احتفالات “أحد السعف”، وخلف الحادث 30 شهيدا و71 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com