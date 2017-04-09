أفادت مصادر أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، أصدر قرارا بإقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية ، وعدد من قيادات الأمن الوطنى ، بعد انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا كان انفجار استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم، بالتزامن مع احتفالات “أحد السعف”، وخلف الحادث 30 شهيدا و71 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة […] أقراء المزيد من المصدر