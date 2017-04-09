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مصر… 43 قتيلا وأكثر من 100 جريح بتفجير كنيستي طنطا و الإسكندرية

Posted by on April 9, 2017 0 Comment

مصر… 43 قتيلا وأكثر من 100 جريح بتفجير كنيستي طنطا و الإسكندرية أخبار قد تهمكعامل يعثر على 100 ألف دولار في تلفاز قديم .. ماذا فعل بها؟ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﺎﻝ “ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ” .. ﺑﻌﺪ 100 ﻋﺎﻡهندي يقتحم “غينيس» بـ28 إصبعاًصورة.. مرض نادر يجبر طفلا على البقاء تحت الضوء الأزرق للحفاظ على حياتههزة أرضية تضرب […] أقراء المزيد من المصدر

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