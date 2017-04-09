يسجل في هذه الأثناء توقف لاطلاق النار في مخيم عين الحلوة في صيدا. وتقوم القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة، في هذا الوقت، بمراجعة ردود بلال بدر على الاقتراحات التي أبلغته بها، عبر الموفدين الاسلاميين، اللذين التقياه في وقت سابق، في حي الطيرة في المخيم، على أن تعلن موقفها النهائي بعد قليل. أخبار قد تهمككتير كبير يسجل […] أقراء المزيد من المصدر