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وقف إطلاق النار في عين الحلوة بانتظار إعلان القيادة الفلسطينية موقفها من ردود بلال بدر

Posted by on April 9, 2017 0 Comment

يسجل في هذه الأثناء توقف لاطلاق النار في مخيم عين الحلوة في صيدا. وتقوم القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة، في هذا الوقت، بمراجعة ردود بلال بدر على الاقتراحات التي أبلغته بها، عبر الموفدين الاسلاميين، اللذين التقياه في وقت سابق، في حي الطيرة في المخيم، على أن تعلن موقفها النهائي بعد قليل. أخبار قد تهمككتير كبير يسجل […] أقراء المزيد من المصدر

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