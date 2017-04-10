“العقل السليم في الجسم السليم”، حكمة لطالما رددناها لنثبت الارتباط بين القدرات العقلية والنشاط الجسدي؛ لكن تعد الأبحاث المتعلقة بهذا الترابط هذه الحكمة ليست دقيقةً كفاية! كيف تُقاس القدرات العقلية؟ يُعد قياس القدرات العقلية، أو الذكاء، هاجساً لدى كثيرين، خصوصاً الأهالي، الذين يبذلون جهوداً كثيرة في العمل على زيادة ذكاء أبنائهم وتزويدهم بالأغذية اللازمة؛ لتأمين […] أقراء المزيد من المصدر