النهار

لا تدفق للاجئين …

بعكس ما تم ترويجه لم يسجل معبر المصنع الحدودي أي تدفق لسوريين باتجاه لبنان بعد الضربة الأميركية الأخيرة.

حذر أمني …

زاد الحذر الأمني وتم تشديد الاجراءات في أكثر من منطقة لبنانية خوفاً من عمليات تفجير جديدة تحذّر منها تقارير أمنية خارجية.

من هو فخر الدين؟ …

يؤكد أكثر من قيادي إشتراكي بأن لا أحد إسمه سليم فخر الدين بل هناك جهة محلية تتلقى تعليمات إقليمية لإحداث بلبلة وفتن من خلال ما ينشر ويفبرك لإزعاج النائب وليد جنبلاط.

سوكلين توضح …

نفت شركة سوكلين الخبر الوارد في زاوية “أسرار الآلهة” السبت 8 نيسان ومفاده أن الشركة “قد باعت جميع معدّاتها الى شركة أخرى قبل أيام”.

اللواء

تساءل سفير أوروبي هل أحداث عين الحلوة الراهنة هي بداية لتنظيف المخيمات من “الشِلَلْ” التي تُسيء للقضية، وتهدد أمن الفلسطينيين، تحت شعارات إسلامية

مزعومة؟!

طغى على خطاب الفساد والهدر طابع المزايدة في جلسات المناقشة العامة، خاصة بين نواب تُوجه أصابع الاتهام إلى أحزابهم والمحسوبين عليهم في “المرافق الدسمة”!

تدخّل مرجع سياسي كبير لتصحيح أخطاء قرار اتخذه وزير مقرّب منه وأثار حساسيات سياسية وطائفية جرى تطويقها بسرعة!

الجمهورية

في آخر لحظة، عَدل مرجع سياسي عن خطوة كان ينوي الإقدام عليها ضد طرف سياسي، بعد وساطات قام بها “أصدقاء مشتركون” للطرفين.

أسرّ سياسي بارز الى مقربين منه أنّ هناك قراراً ضمنياً بتأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنة، وهو أقراء المزيد من المصدر