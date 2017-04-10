اضطر نحو 500 لاجئ سوري إلى الهروب من مخيماتهم في منطقة توربالي في ولاية ازمير بحثا عن مكان آخر للإقامة بعد مهاجمتهم من قبل عشرات الأتراك والاعتداء عليهم بالعصي والمناجل ما أسفر عن إصابة 30 شخصاً تراوحت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق […] أقراء المزيد من المصدر