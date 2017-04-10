آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » الأتراك يهاجمون لاجئين سوريين ويهدمون مخيماتهم

الأتراك يهاجمون لاجئين سوريين ويهدمون مخيماتهم

Posted by on April 10, 2017 0 Comment

اضطر نحو 500 لاجئ سوري إلى الهروب من مخيماتهم في منطقة توربالي في ولاية ازمير بحثا عن مكان آخر للإقامة بعد مهاجمتهم من قبل عشرات الأتراك والاعتداء عليهم بالعصي والمناجل ما أسفر عن إصابة 30 شخصاً تراوحت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com