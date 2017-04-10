استنكر الاتحاد العمالي العام في بيان، تفجير كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى الأبرياء والذي أتى مع احتفالات عيد الشعانين، معزيا “القيادة السياسية الحكيمة في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادات الروحية والوطنية والعمالية”، متمنيا “للشهداء الراحة الأبدية وللجرحى الشفاء العاجل”. وأشار […] أقراء المزيد من المصدر