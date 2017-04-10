آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » المركز الاسلامي للتوجيه استنكر تفجيري الكنسيتين في مصر

المركز الاسلامي للتوجيه استنكر تفجيري الكنسيتين في مصر

Posted by on April 10, 2017 0 Comment

استنكر المكتب الإعلامي في “المركز الإسلامي للاعلام والتوجيه” على لسان أمينه العام الشيخ محمد سليم اللبابيدي في بيان، “العمل الإجرامي البشع الذي طال الآمنين العزل من أبناء الطائفة المسيحية في كنائسهم، أثناء تأديتهم شعائر صلاة أحد سعف الشعنين في مصر الغالية”. ودعا “أبناء الطائفة المسيحية الكريمة في أرض الكنانة الأبية الى التحلي بضبط النفس وتخطي […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com