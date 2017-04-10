استنكر المكتب الإعلامي في “المركز الإسلامي للاعلام والتوجيه” على لسان أمينه العام الشيخ محمد سليم اللبابيدي في بيان، “العمل الإجرامي البشع الذي طال الآمنين العزل من أبناء الطائفة المسيحية في كنائسهم، أثناء تأديتهم شعائر صلاة أحد سعف الشعنين في مصر الغالية”. ودعا “أبناء الطائفة المسيحية الكريمة في أرض الكنانة الأبية الى التحلي بضبط النفس وتخطي […] أقراء المزيد من المصدر