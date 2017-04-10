تداول نشطاء سوريون، تسجيلًا صوتيًّا، قيل إنه مكالمات جرت بين ضباط في جيش الأسد، حول الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات بريف حمص. وكان أول من نشر التسريب موقع زمان الوصل السوري، حيث يسمع من خلاله مكالمة بين ضابطين يؤكدان سقوط 24 صاروخًا من نوع توماهوك داخل المطار، و18 صاروخًا بمحيطه في مناطق غير آهلة بالسكان. […] أقراء المزيد من المصدر