جال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في مراكز “الرعاية الصحية ألاولية” في بيروت وعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، في إطار “يوم إعلامي” نظمته وزارة الصحة تحت شعار “الطعم قبل كل شيء”، بالتزامن مع الحملة الإعلانية الوطنية وتمهيدا ل”الأسبوع العالمي للتحصين”. وقد رافق الوزير حاصباني، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور محمود […] أقراء المزيد من المصدر