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حاصباني جال في مراكز الرعاية الصحية في بيروت: نحضر لدراسة إكتوارية تحدد سبل تمويل منظم وشمولي للاستشفاء

Posted by on April 10, 2017 0 Comment

جال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في مراكز “الرعاية الصحية ألاولية” في بيروت وعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، في إطار “يوم إعلامي” نظمته وزارة الصحة تحت شعار “الطعم قبل كل شيء”، بالتزامن مع الحملة الإعلانية الوطنية وتمهيدا ل”الأسبوع العالمي للتحصين”. وقد رافق الوزير حاصباني، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور محمود […] أقراء المزيد من المصدر

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