ألقى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة محاضرة في القاعة الكبرى للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تعقد الجمعية العمومية للبعثات العلمانية والتربوية الفرنسية في العالم. وكانت كلمته في الافتتاح بعنوان “مستقبل اللغات والأنظمة التربوية في لبنان والشرق الأوسط في ضوء التطورات العالمية والتنافس الثقافي بين اللغات الكبرى وخصوصا الانكليزية والفرنسية”. وركز حمادة على “دور الملتقى […] أقراء المزيد من المصدر