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حمادة من الامم المتحدة: المعلوماتية ستلعب دورا مفصليا في نشأة وتطور البرامج التربوية

Posted by on April 10, 2017 0 Comment

ألقى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة محاضرة في القاعة الكبرى للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تعقد الجمعية العمومية للبعثات العلمانية والتربوية الفرنسية في العالم. وكانت كلمته في الافتتاح بعنوان “مستقبل اللغات والأنظمة التربوية في لبنان والشرق الأوسط في ضوء التطورات العالمية والتنافس الثقافي بين اللغات الكبرى وخصوصا الانكليزية والفرنسية”. وركز حمادة على “دور الملتقى […] أقراء المزيد من المصدر

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