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سوريا: قوات التحالف تحبط هجوماً شنه 30 انتحارياً من داعش

Posted by on April 10, 2017 0 Comment

تمكّنت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ومقاتلو المعارضة السورية، من احتواء هجوم لتنظيم داعش ضد إحدى قواعدهم بالقرب من الحدود الأردنية، وفق ما أعلن التحالف أمس الأحد. وشاركت في هذا الهجوم على قاعدة التنف جنوب سوريا، مجموعة من نحو 30 انتحارياً يرتدون سترات ناسفة كانوا يسيرون خلف سيارة مفخخة.و”دافعت قوات التحالف وشركاؤها عن أنفسهم […] أقراء المزيد من المصدر

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