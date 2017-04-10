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عاجل: إسرائيل تغلق معبر طابا مع مصر وتتحدث عن احتمال  عملية إرهابية

Posted by on April 10, 2017 0 Comment

عاجل: إسرائيل تغلق معبر طابا مع مصر وتتحدث عن احتمال وقوع عملية إرهابية أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .. ﻭﺳﻴﻨﺎﺀ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔعاجل: […] أقراء المزيد من المصدر

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