أفادت وسائل إعلام روسيةمنذ قليل عن مقتل جندي روسي في سوريا. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلبدنا نحاسب: القوى الامنية اعتقلت 17 ناشطا من بينهم محامونفيديو: […] أقراء المزيد من المصدر