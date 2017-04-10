أفادت وسائل إعلام روسيةمنذ قليل عن مقتل جندي روسي في سوريا. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلبدنا نحاسب: القوى الامنية اعتقلت 17 ناشطا من بينهم محامونفيديو: […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » عاجل: مقتل جندي روسي في سوريا
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!