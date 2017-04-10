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عاجل: 48 مستوطناً إسرائيلياً يقتحمون المسجد الأقصى 

Posted by on April 10, 2017 0 Comment

عاجل: 48 مستوطناً إسرائيلياً يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية إسرائيلية أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءداعش يتبنى الهجوم الانتحاري على الكنيسة البطرسية في القاهرةفيديو.. طفل سوري لم ياكل منذ 7 أيام في مضايا السوريةحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانمسيرة للجبهة الديمقراطية […] أقراء المزيد من المصدر

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