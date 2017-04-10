هربت من تعذيب أخيها في السعودية فوجدت نفسها خلف قضبان أحد سجون النظام السوري تتعرض لنوع آخر من التعذيب أقسى من ذي قبل!، بتهمة انتمائها لجماعة إرهابية، فالشابة السعودية ملكة “21 عاماً” اعتقدت أن الهرب إلى بلد والدتها “سوريا” سيضع حداً لرحلة المعاناة التي بدأت معها منذ كانت في الرابعة من عمرها. وسردت ملكة تفاصيل […] أقراء المزيد من المصدر