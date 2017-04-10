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فتاة سعودية عاشت في دورة مياه وعذَّبها النظام السوري في سجونه.. قصَّة”ملكة” التي دفعت ولي العهد للتدخُّل

Posted by on April 10, 2017 0 Comment

هربت من تعذيب أخيها في السعودية فوجدت نفسها خلف قضبان أحد سجون النظام السوري تتعرض لنوع آخر من التعذيب أقسى من ذي قبل!، بتهمة انتمائها لجماعة إرهابية، فالشابة السعودية ملكة “21 عاماً” اعتقدت أن الهرب إلى بلد والدتها “سوريا” سيضع حداً لرحلة المعاناة التي بدأت معها منذ كانت في الرابعة من عمرها. وسردت ملكة تفاصيل […] أقراء المزيد من المصدر

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