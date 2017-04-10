فرضت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حصاراً كاملاً اليوم الإثنين على مدينة الطبقة، أهم مدن ريف الرقة الغربي، بعد سيطرتها مساء اليوم على قرية عايد الكبير والتي تقع عند المدخل الجنوبي للمدينة . وقال قائد عسكري في قوات قسد إن “قوات سوريا الديمقراطية سيطرت بعد معارك عنيفة استمرت قرابة 24 ساعة على قرية عايد الكبير، التي […] أقراء المزيد من المصدر