كشف ضابط سوري منشق عن النظام، عن معلومات تلقاها، تفيد بأن النظام السوري يسعى لتصفية الطيار الذي نفذ الغارة الجوية بالغازات السامة على بلدة خان شيخون بريف إدلب أخيراً. وقال العميد زاهر الساكت، رئيس فرع الكيمياء بإحدى فرق الجيش السوري قبل انشقاقه، المسؤول بمركز توثيق انتهاكات النظام الكيماوية في سوريا، في تصريح لـ 24، إن […] أقراء المزيد من المصدر