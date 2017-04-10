آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » هل يصفّي الأسد الطيّار الذي ضرب خان شيخون بالكيماوي؟

هل يصفّي الأسد الطيّار الذي ضرب خان شيخون بالكيماوي؟

Posted by on April 10, 2017 0 Comment

كشف ضابط سوري منشق عن النظام، عن معلومات تلقاها، تفيد بأن النظام السوري يسعى لتصفية الطيار الذي نفذ الغارة الجوية بالغازات السامة على بلدة خان شيخون بريف إدلب أخيراً. وقال العميد زاهر الساكت، رئيس فرع الكيمياء بإحدى فرق الجيش السوري قبل انشقاقه، المسؤول بمركز توثيق انتهاكات النظام الكيماوية في سوريا، في تصريح لـ 24، إن […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com