أكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، بعد ساعات من إلغائه سفره إلى روسيا، أن الولايات المتحدة قد تشن المزيد من الضربات ضد قوات نظام الأسد في سوريا. ويأتي حديث جونسون قبل المحادثات الدولية لمجموعة السبع المقرر عقدها يوم الإثنين، التي تهدف إلى الاتفاق على موقف مشترك بشأن الحرب الأهلية السورية. وانتقد جونسون قرار حكومة بلاده […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » وزير خارجية بريطانيا: أمريكا ستضرب سوريا مرة أخرى
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