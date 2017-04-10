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mtv: هدنة داخل مخيم عين الحلوة بعد مغادرة بلال بدر

Posted by on April 10, 2017 0 Comment

mtv: الإعلان عن هدنة لوقف اطلاق النار داخل مخيم عين الحلوة بعد ورود معلومات عن مغادرة بلال بدر حي الطيري مع عناصره الى جهة مجهولة أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرمباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر الخميس 23/2/2017 الدوري الاوروبيقتيل صدما تحت جسر الغازية باتجاه […] أقراء المزيد من المصدر

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