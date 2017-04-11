أخطاء إعلامية وقعت في الاشتباكات التي دارت في مخيم عين الحلوة لمدة خمسة أيام بين القوة الفلسطينية المشتركة وبلال بدر ومجموعته المتطرفة والتي خلفت 9 قتلى و43 جريح تقريبا، حيث يحاول القادة الفلسطينيون إنهاءها اليوم الثلاثاء. وفي هذا السياق رصدت شبكة الترتيب العربي الإخبارية مجموعة من الأخطاء والتعابير الإعلامية التي وقعت بها وسائل إعلام مختلفة […] أقراء المزيد من المصدر