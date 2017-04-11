أعلن المسؤول الجديد عن هيئة تنظيم الاتصالات في الولايات المتحدة الاثنين رفضه مشروعا بدأ في 2013 بهدف السماح للمسافرين بإجراء اتصالات هاتفية من جوالاتهم أثناء رحلاتهم الجوية. وقال اجيت باي الذي عين في نهاية فبراير على رأس الهيئة الاتحادية للاتصالات “إن سحب هذا المقترح نهائيا سيكون نصرا للأميركيين عبر البلاد، الذين هم مثلي يحبذون الهدوء […] أقراء المزيد من المصدر