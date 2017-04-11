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أميركا تتمسك برفض التصريح للمسافرين جواً بإجراء اتصالات

Posted by on April 11, 2017 0 Comment

أعلن المسؤول الجديد عن هيئة تنظيم الاتصالات في الولايات المتحدة الاثنين رفضه مشروعا بدأ في 2013 بهدف السماح للمسافرين بإجراء اتصالات هاتفية من جوالاتهم أثناء رحلاتهم الجوية. وقال اجيت باي الذي عين في نهاية فبراير على رأس الهيئة الاتحادية للاتصالات “إن سحب هذا المقترح نهائيا سيكون نصرا للأميركيين عبر البلاد، الذين هم مثلي يحبذون الهدوء […] أقراء المزيد من المصدر

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