أخلت السلطات الألمانية الصالة رقم (A) في مطار برلين-شونفيلد عقب العثور على حقيبة مشبوهة. وذكرت الشرطة الاتحادية أنه تم إغلاق الصالة بالكامل في ظل حركة مكثفة للمسافرين بمناسبة عيد القيامة. وأضافت الشرطة أنه تم العثور على حقيبة مشبوهة في أحد المقاهي في الطابق الأول بصالة (A) في حوالي الساعة 11 صباحا (التوقيت المحلي).وتتولى قوات خاصة […] أقراء المزيد من المصدر