آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » إلغاء مباراة بروسيا دورتموند وموناكو ضمن دوري ابطال اوروبا 

إلغاء مباراة بروسيا دورتموند وموناكو ضمن دوري ابطال اوروبا 

Posted by on April 11, 2017 0 Comment

وسائل إعلام ألمانية: إلغاء مباراة بروسيا دورتموند وموناكو ضمن دوري ابطال اوروبا نتيجة الانفجار الذي أدى الى جرح أحد لاعبي الفريق. أكدت صحيفة بيلد الألمانية وقوع انفجار بقرب حافلة فريق بوروسيا دورتموند، والتي كانت تقل اللاعبين إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، قبل لحظات من مواجهة فريق موناكو، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com