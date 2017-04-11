وسائل إعلام ألمانية: إلغاء مباراة بروسيا دورتموند وموناكو ضمن دوري ابطال اوروبا نتيجة الانفجار الذي أدى الى جرح أحد لاعبي الفريق. أكدت صحيفة بيلد الألمانية وقوع انفجار بقرب حافلة فريق بوروسيا دورتموند، والتي كانت تقل اللاعبين إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، قبل لحظات من مواجهة فريق موناكو، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال […] أقراء المزيد من المصدر