النهار

تحالفات مختلفة…

تتوقّع أوساط سياسيّة أن يكون بعض التحالفات في حال إجراء الانتخابات النيابيّة مختلفاً تماماً عمّا هي عليه حالياً.

لكل وجهتة…

لوحظ أن الأحزاب الممثّلة في الحكومة لا تلتقي على موقف واحد من المواضيع المطروحة على مجلس الوزراء بل لها من كل موضوع موقف.

عون يحذّر…

تردّد أن الرئيس عون حذّر كل مدير يقصّر في مكافحة الفساد من إبداله بمدير آخر.

أي موسم…

تقول هيئات سياحيّة أن ليس في إمكانها معرفة نسبة النجاح لموسم الاصطياف المقبل إلّا بعد معرفة حقيقة موقف دول الخليج من الواقع اللبناني.

المستقبل

يقال

إنّ عضو تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان أطلع أمس رئيس حزب “القوّات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع على نتائج زيارة وفد “حزب الله” إلى قصر بعبدا حول تطوّرات قانون الانتخاب.

الجمهورية

قدّم مسؤولون مناطقيون لرئيسهم شرحاً مفصّلاً عن الواقع وتحالفات الانتخابات النيابية الممكنة.

كشف مصدر دبلوماسي أنّ رئيس دولة كبرى لن يستقبل وزير خارجية دولة عظمى تعبيراً عن امتعاضه من تطورات إقليمية.

تبلّغت جهات لبنانية من مصادر فلسطينية تطمينات من أنّ المجموعات الإسلامية لن تشارك في المعارك إذا بقيت الأمور محصورة بتأديب بلال بدر.

البناء

أقرّ مسؤول في إحدى النقابات المعنية بالقطاع الصناعي في مناسبة عامة بأنّ ما سُمّي “مرحلة الإنماء والإعمار” في لبنان كانت لها نتائج سلبية على القطاع الصناعي، وأيضاً على القطاع الزراعي. وأضاف: لقد جرى التركيز آنذاك على قطاعات اقتصادية لا تستطيع الصمود في أقراء المزيد من المصدر