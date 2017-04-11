كتبت صحيفة “الديار” تقول: “دوامة” قانون الانتخاب “مكانك راوح”، ثمة متاهة عنوانها لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، ستنتهي حكما الى مخرج وحيد عنوانه التمديد بعد ان وصل الجميع الى “حائط مسدود”، لم تنجح محاولات خرقه بعد سقوط رهان البعض على موقف “نوعي” من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اكتفى في جلسة الحكومة امس بتبديد […] أقراء المزيد من المصدر