مراسلة mtv: القوات اللبنانيّة ترفض السير بالتمديد والصيغة الأخيرة المطروحة التي تقوم على التأهيل على أساس الطائفة واعتماد النسبيّة وتقسيم الدوائر الى عشر كما أيّ قانون لا يؤمّن الحدّ الأدنى من المناصفة أخبار قد تهمكدخول 20 شاحنة محمّلة بعناصر مسلحين الى مخيم عين الحلوة من مناطق اخرىفيديو: تقرير ال “MTV” عن الانتخابات البلدية في البترون […] أقراء المزيد من المصدر