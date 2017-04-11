بدأت في إيران عملية تسجيل أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء في مقر لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة طهران، حيث شهدت على ترشح أول امرأة لهذا المنصب. وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء أن بدء عملية تسجيل أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الثانية عشر بدأت صباح اليوم الثلاثاء بقرار صدر من قبل وزير […] أقراء المزيد من المصدر