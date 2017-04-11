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بالصور: امرأة تتحدى الدستور الإيراني وتترشح للانتخابات الرئاسية

Posted by on April 11, 2017 0 Comment

بدأت في إيران عملية تسجيل أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء في مقر لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة طهران، حيث شهدت على ترشح أول امرأة لهذا المنصب. وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء أن بدء عملية تسجيل أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الثانية عشر بدأت صباح اليوم الثلاثاء بقرار صدر من قبل وزير […] أقراء المزيد من المصدر

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