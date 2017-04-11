فارس سعيد: ‏بدلا من طرح الاورتودكسي ثم أشكال المختلط كان ينبغي على الاحزاب المسيحية تنفيذ الطائف من خلال مجلسين واحد محرر من الطائفية و آخر طائفي أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. […] أقراء المزيد من المصدر