فارس سعيد: بدلا من طرح الاورتودكسي ثم أشكال المختلط كان ينبغي على الاحزاب المسيحية تنفيذ الطائف من خلال مجلسين واحد محرر من الطائفية و آخر طائفي أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديعاجل.. […] أقراء المزيد من المصدر
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