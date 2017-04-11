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 سعيد: كان ينبغي على الاحزاب المسيحية تنفيذ الطائف من خلال مجلسين 

Posted by on April 11, 2017 0 Comment

فارس سعيد: ‏بدلا من طرح الاورتودكسي ثم أشكال المختلط كان ينبغي على الاحزاب المسيحية تنفيذ الطائف من خلال مجلسين واحد محرر من الطائفية و آخر طائفي أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. […] أقراء المزيد من المصدر

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